"الاتصالات السعودية" تقر توزيع 10% أرباحا نقدية عن الربع الرابع من 2021
سيكون تاريخ أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 27 فبراير
قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من 2021، بنسبة 10%، من القيمة الاسمية للسهم، بإجمالي مبلغ موزع بلغ 1.997 مليون ريال.
وقالت الشركة إن هذه التوزيعات تأتي تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م كما أقرها مجلس ادارة الشركة.
وسيكون تاريخ أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 26-07-1443هـ الموافق 27-02-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 14-08-1443هـ الموافق 17-03-2022م.
وبلغ اجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 2.850.655 سهم حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021م.
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