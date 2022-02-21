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مؤشر سوق السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12561 نقطة

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سوق السعودية
سوق السعودية

مؤشر سوق السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12561 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم الاثنين، مرتفعًا 98.43 نقطة، ليقفل عند مستوى 12561.6 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 295 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات علم، وسيرا، ووقت اللياقة، ودار الأركان، وبدجت السعودية، الأكثر ارتفاعا.

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أما أسهم شركات مبكو، والراجحي ريت، والوطنية للتعليم، والراجحي، وأليانز إس إف، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.24% و3.40%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، سجلت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وعلم، والراجحي، ودار الأركان، النشاط الأكبر من حيث القيمة.

إلى ذلك، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم، منخفضا 96.63 نقطة ليقفل عند مستوى 25014.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 120 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 4282 صفقة.

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