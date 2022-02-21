"هيرميس" تعيّن "غولدن مان ساكس" مستشاراً لصفقة "أبوظبي الأول"

قرر مجلس إدارة المجموعة المالية "هيرميس"، تعيين "غولدن مان ساكس" كمستشار مالي و"white & case" كمستشار قانوني لتقديم المشورة بشأن عرض الشراء غير الملزم من بنك أبوظبي الأول على المجموعة المالية.

ووافق المجلس على السماح لبنك أبوظبي الأول بإجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية، شريطة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

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وقرر المجلس أيضا، تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم في حالة تقدم بنك أبوظبي الأول بعرض شراء إجباري وذلك بهدف إيضاح تلك القيمة للمساهمين وحماية مصالحهم.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أعلنت عن رغبة بنك أبوظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية "هيرميس" القابضة المصدرة.

وتقترب قيمة الصفقة من 1.2 مليار دولار، حيث يتضمن السعر المعروض علاوة سعرية 21%، عن إغلاق عند 15.85 جنيه.