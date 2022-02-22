.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أداء متباين لأسواق الخليج على وقع تصاعد التوتر في أوكرانيا

  • الخط
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
أسواق الخليج

أداء متباين لأسواق الخليج على وقع تصاعد التوتر في أوكرانيا

تصاعد شبح حرب في الجناح الشرقي لأوروبا مرسلا أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 سنوات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج متباينة اليوم الثلاثاء، بينما يتشبث المستثمرون بآمال بأن يكون نشر موسكو قوات في منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا أقصى ما تصل إليه روسيا.

وتصاعد شبح حرب في الجناح الشرقي لأوروبا أمس الاثنين، مرسلا أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى في سبع سنوات، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى منطقتي دونيتسك ولوجانسك في أوكرانيا.

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي منخفضا 0.1%، مع تراجع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 0.5%.

بورصات العالم تغرق في الخسائر على وقع بوادر حرب كبرى شرق أوروبا أسواق المال روسيا و أوكرانيا بورصات العالم تغرق في الخسائر على وقع بوادر حرب كبرى شرق أوروبا

وفي أبوظبي، ارتد المؤشر القياسي للأسهم عن خسائر مني بها في التعاملات المبكرة ليغلق مرتفعا 0.6%، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات، 0.5%.

وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية جلسة التداول مرتفعا 0.2%، بدعم من زيادة 0.6% في سهم بنك قطر الوطني.

وكانت سوق الأسهم السعودية مغلقة اليوم في عطلة رسمية في المملكة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.7%، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة في المؤشر بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات أزمة روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات
اكتشف المزيد