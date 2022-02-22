الليرة التركية
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ منتصف يناير بسبب أزمة أوكرانيا
تراجعت إلى 1.5% مقابل الدولار
هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.5%، مقابل الدولار أثناء التعاملات اليوم، لتقترب من أضعف مستوى لها خلال العام الجاري، بعد أن صعدت روسيا التوتر في شرق أوكرانيا، ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجعت الليرة إلى 13.9025، في أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل يناير قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.26% عند 13.8528.
مادة اعلانية
يشار إلى أن التهديد، الذي تمثله حرب بين جارتيها في منطقة البلطيق، روسيا وأوكرانيا، قد يلحق ضررا باقتصاد تركيا المنهك بالفعل بعد أزمة عملة في ديسمبر.
اقرأ أيضاً
-
بعد تعليق خط الغاز الروسي "نورد ستريم 2".. ما هي الخيارات أمام الأوروبيين؟وزير البترول المصري الأسبق: أوروبا قد تعود إلى استخدام الفحم والطاقة النووية مع استمرار أزمة الطاقة قصص اقتصادية
-
ارتفاع مبيعات الطائرات الخاصة في العالم خلال 2021حجم صناعة الطيران الخاص في العالم بلغ 24 مليار دولار خلال 2020 غداء عمل
-
بريطانيا تعلن فرض عقوبات على 5 بنوك و3 أفراد روسمنهم رجل الأعمال الروسي جينادي تيمتشينكو اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية