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الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ منتصف يناير بسبب أزمة أوكرانيا

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الليرة التركية
الليرة التركية شهدت أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل يناير
الليرة التركية

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ منتصف يناير بسبب أزمة أوكرانيا

تراجعت إلى 1.5% مقابل الدولار

دبي - العربية.نت

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هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.5%، مقابل الدولار أثناء التعاملات اليوم، لتقترب من أضعف مستوى لها خلال العام الجاري، بعد أن صعدت روسيا التوتر في شرق أوكرانيا، ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجعت الليرة إلى 13.9025، في أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل يناير قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.26% عند 13.8528.

يشار إلى أن التهديد، الذي تمثله حرب بين جارتيها في منطقة البلطيق، روسيا وأوكرانيا، قد يلحق ضررا باقتصاد تركيا المنهك بالفعل بعد أزمة عملة في ديسمبر.

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