.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الروبل الروسي يهبط إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا بعد تصاعد التوتر في أوكرانيا

  • الخط
الروبل الروسي مناسبة
الروبل الروسي
روسيا و أوكرانيا

الروبل الروسي يهبط إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا بعد تصاعد التوتر في أوكرانيا

هوت الأسهم الروسية بنحو 8%

وكالات

نشر في: آخر تحديث:

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في أكثر من 15 شهراً اليوم الثلاثاء، قبل أن يقلص خسائره، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا بعد الاعتراف باستقلالهما، فيما واصلت الأسهم الروسية انخفاضها اليوم، مع تقييم المستثمرين إمكانية فرض عقوبات جديدة.

عانى الروبل من أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ تفشي وباء كوفيد-19 يوم الاثنين، مما أدى إلى مخاوف الغرب من أن تحرك بوتين للاعتراف بالمنطقتين وإرسال قوات "لحفظ السلام" قد ينذر بحرب كبرى.

في الساعة 0613 بتوقيت غرينتش، كان الروبل أقوى بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار عند 79.64، منتعشًا بشكل طفيف بعد انخفاضه إلى 80.5825 في التعاملات المبكرة، وهو أضعف مستوى له منذ 2 نوفمبر 2020.

5 تداعيات خطيرة ستجلبها الحرب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا 5 تداعيات خطيرة ستجلبها الحرب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية

وزاد 0.2% ليتداول عند 90.00 مقابل اليورو، بعد أن سجل في وقت سابق 90.95 وهو أضعف مستوياته منذ أبريل 2021.

هبطت الأسهم الروسية بنحو 8% عند فتح التداول، مواصلة أكبر انخفاض لها منذ ضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014.

رفضت روسيا مرارا تأكيدات الغرب بأنها ربما تخطط لغزو أوكرانيا المجاورة، لكن أصولها تضررت بسبب مخاوف من اندلاع صراع عسكري من شبه المؤكد أن يؤدي إلى عقوبات غربية شاملة جديدة ضد موسكو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى موسكو للحصول على حمض زعماء العالم النووي لهذه الأسباب تسعى موسكو للحصول على حمض زعماء العالم النووي
اكتشف المزيد