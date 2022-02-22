بيتكوين
بيتكوين تهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين
توقعات باتجاهها نحو مستويات الـ 30 ألف دولار
انخفضت أسعار عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين لتصل إلى 36372 دولارا.
يأتي ذلك وسط مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا دفعت بعض المحللين للتنبؤ بأن بيتكوين قد تتراجع نحو مستويات الـ30 ألف دولار.
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في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى المستويات منذ يونيو الماضي.
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