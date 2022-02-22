.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيتكوين تهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين

  • الخط
بيتكوين

بيتكوين تهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين

توقعات باتجاهها نحو مستويات الـ 30 ألف دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت أسعار عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين لتصل إلى 36372 دولارا.

يأتي ذلك وسط مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا دفعت بعض المحللين للتنبؤ بأن بيتكوين قد تتراجع نحو مستويات الـ30 ألف دولار.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى المستويات منذ يونيو الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى موسكو للحصول على حمض زعماء العالم النووي لهذه الأسباب تسعى موسكو للحصول على حمض زعماء العالم النووي
اكتشف المزيد