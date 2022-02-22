ديوا الإماراتية تطرح أسهمها في سوق دبي المالي.. 7 مارس

قالت مصادر لوكالة رويترز، إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ستنظم طرحا عاما أوليا لأسهمها الشهر المقبل، فيما ستقوم بالإدراج في سوق دبي المالي في أبريل.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة المملوكة للدولة تعتزم إعلان طرح أسهمها في البورصة يوم 7 مارس المقبل.

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وكان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي قد أعلن في نوفمبر خططا لطرح أسهم 10 شركات حكومية في البورصة لدعم سوق الأسهم المحلية.

ويهدف إدراج الشركات إلى دعم سوق الأسهم في دبي وزيادة قدراتها التنافسية مع بورصات المنطقة مثل البورصة السعودية وسوق أبوظبي للأسهم.