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ديوا الإماراتية تطرح أسهمها في سوق دبي المالي.. 7 مارس

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سوق دبي

ديوا الإماراتية تطرح أسهمها في سوق دبي المالي.. 7 مارس

يأتي ذلك ضمن خطط 10 شركات حكومية تستهدف الإدراج في سوق دبي

دبي - رويترز

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قالت مصادر لوكالة رويترز، إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ستنظم طرحا عاما أوليا لأسهمها الشهر المقبل، فيما ستقوم بالإدراج في سوق دبي المالي في أبريل.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة المملوكة للدولة تعتزم إعلان طرح أسهمها في البورصة يوم 7 مارس المقبل.

وكان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي قد أعلن في نوفمبر خططا لطرح أسهم 10 شركات حكومية في البورصة لدعم سوق الأسهم المحلية.

"ديوا" تقترض 2.7 مليار دولار لتوزيع أرباح قبل الإدراج في سوق دبي أسواق المال سوق دبي "ديوا" تقترض 2.7 مليار دولار لتوزيع أرباح قبل الإدراج في سوق دبي

ويهدف إدراج الشركات إلى دعم سوق الأسهم في دبي وزيادة قدراتها التنافسية مع بورصات المنطقة مثل البورصة السعودية وسوق أبوظبي للأسهم.

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