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موجة الانخفاضات في بورصة طوكيو مستمرة لليوم الرابع بسبب أزمة أوكرانيا

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

موجة الانخفاضات في بورصة طوكيو مستمرة لليوم الرابع بسبب أزمة أوكرانيا

كان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأسوأ أداء

طوكيو - رويترز

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أغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، مع تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

وتراجع نيكاي 1.71% إلى 26449.61 نقطة، لكنه عوض جزءا من خسائر وصلت إلى 2.5%. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.55% إلى 1881.08 نقطة ليغلق على انخفاض للجلسة الرابعة كذلك.

انخفضت أسهم 199 شركة من بين 225 شركة مدرجة على مؤشر نيكاي، وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأسوأ أداء، وشهد قطاعا المواد الأساسية والتكنولوجيا كذلك خسائر كبيرة.

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وتمكن قطاعا الرعاية الصحية والطاقة من تحقيق مكاسب، وتدعّم قطاع الطاقة بارتفاع أسعار النفط وقطاع الرعاية الصحية بارتفاع سهم شركة الدواء دايتشي سانكيو 9.55%، بعد أن أعلنت نتائج إيجابية لعقارها المضاد للسرطان الذي طورته بالاشتراك مع أسترازينيكا.

كان سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي وهبط 4.04%. ونزل سهم أدفانتيست المنافسة 4.80% ورينيساس 5.53%.

ونزل سهم نيسان لصناعة السيارات 6.02% وتويوتا 2.28%.

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