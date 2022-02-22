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"وول ستريت" تفتح على انخفاض وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا

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وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تفتح على انخفاض وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا

"داو جونز" يهبط 0.31%.. و"ناسداك المجمع" 0.91%

دبي - العربية.نت

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تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح اليوم، مع تزايد المخاوف من حرب في أوروبا، وسط تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا وتهديدات بعقوبات، لكن أسهم الطاقة قفزت مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المؤشر داو جونز الصناعي، انخفض 0.31% إلى 33974.09 نقطة في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت.

ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 0.37% إلى 4332.74 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.91% إلى 13424.36 نقطة.

وزادت الأسهم الأميركية خسائرها في التعاملات المبكرة ليهبط ناسداك وداو جونز 1%.

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