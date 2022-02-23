الأرباح القوية تتغلب على أزمة أوكرانيا.. أسهم أوروبا تصعد 1%

قفزت الأسهم الأوروبية 1% اليوم الأربعاء بدعم من مجموعة بيانات أرباح قوية، ومع استيعاب المستثمرين أنباء أول عقوبات غربية على روسيا، بسبب أزمتها مع أوكرانيا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% بعدما دفعته مخاوف من غزو روسي شامل لأوكرانيا إلى التراجع لأقل مستوى في سبعة أشهر أمس الثلاثاء.

وصعد قطاع السيارات 2.7% وقاد المكاسب في أوروبا مع ارتفاع سهم ستيلانتيس 5.9% بعدما قالت الشركة إن هوامش الربح التشغيلي المعدل قفزت أعلى من المستهدف في العام الأول بعد دمج فيات كرايسلر وبي.إس.إيه المصنعة للسيارة بيجو.

وارتفع سهم دانون الفرنسية للصناعات الغذائية 4.4% بعد إعلان نمو أقوى من المتوقع للمبيعات في الربع الأخير من 2021.

وزاد سهم باركليز 2.8% بعد زيادة أرباح البنك البريطاني السنوية إلى ثلاثة أمثالها تقريبا ورد البنك 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.40 مليار دولار) للمساهمين في 2021.

وقفز سهم فلاتكس ديجيرو للوساطة المالية عبر الإنترنت التي تتخذ من ألمانيا مقرا 18.6% بعد نشر تقرير ذكر أن الشركة تجتذب اهتماما من شركات بالقطاع الخاص.