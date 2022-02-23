تباين في أداء بورصات الخليج.. ومؤشر دبي يصعد لأول مرة في 5 جلسات

تباين أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، إذ أغلق مؤشر دبي الرئيسي مرتفعا 0.8%، في وقت يترقب المستثمرون الخطوة التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إرساله قوات إلى منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، وفق ما أوردته "رويترز".

وارتفع المؤشر 0.8% في أول صعود له في خمس جلسات. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5% وبنك دبي الإسلامي 1.8%.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر دون تغيير تقريبا.

وعوض المؤشر القطري الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة، ليغلق مرتفعا 0.5%، مسجلا ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.33%، وأثرت أسهم القطاع المالي على المعنويات، إذ سجل المؤشر أكبر انخفاض له منذ عشرة أيام.

وارتفع سهم شركة المراكز العربية للتطوير العقاري 2.2%، بعد أن قررت الجهة العدلية إعادة صك الأرض المملوكة للشركة على طريق الملك خالد.

وأغلق سهم أرامكو السعودية على ارتفاع 3.3%. وتجري الشركة محادثات مع شركاء في الصين بشأن ضخ مزيد من الاستثمارات في البلد الآسيوي.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي المصري دون تغيير.

وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات الشرق الأوسط:



السعودية.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 12528 نقطة.



أبوظبي.. استقر المؤشر عند 9100 نقطة.



دبي.. صعد المؤشر 0.8% إلى 3336 نقطة.



قطر.. هبط المؤشر 0.5% إلى 12749 نقطة.



مصر.. استقر المؤشر عند 11301 نقطة.



البحرين.. ارتفع المؤشر 1.9% إلى 1964 نقطة.



عمان.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 4045 نقطة.



الكويت.. زاد المؤشر 0.6% إلى 8322 نقطة.