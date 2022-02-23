سهم أرامكو يرتفع 2.9% مسجلاً أعلى سعر منذ الإدراج

ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 2.93% عند سعر 40.45 ريال خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن سجل خلال الجلسة 40.6 ريال وهو أعلى سعر له منذ الإدراج.

وتصدر سهم أرامكو قيم التداولات بنحو 995.28 مليون ريال، مسجلاً كمية تداول عند 25.04 مليون سهم.

وقاد سهم أرامكو قطاع الطاقة لصدارة ارتفاعات قطاعات سوق السعودية بنسبة 2.58% بقيمة تداولات على أسهم القطاع بلغت نحو 1.069 مليار ريال.

وأظهرت بيانات "تداول السعودية"، تنفيذ صفقة خاصة على السهم بقيمة 50.39 مليون ريال لنحو 1.279 مليون سهم بسعر 39.4 ريال.

كان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن قبل أيام نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وتستفيد شركة أرامكو من ارتفاعات أسعار النفط المتتالية في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، ما يفاقم التوتر في أسواق الطاقة.