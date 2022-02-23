أبوظبي الأول يعتزم بيع صكوك ممتازة غير مضمونة بـ500 مليون دولار

أعلن بنك أبوظبي الأول، اعتزامه بيع صكوك ممتازة غير مضمونة بـ500 مليون دولار، بعائد يبلغ 75 نقطة أساس فوق سعر السندات الأميركية.

وذكر أبوظبي الأول، أنه تم تخفيض العائد المرجعي من 85 نقطة أساس، بعد أن تلقى البنك طلبات بـ1.4مليار دولار.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم.