أسواق العملات تترقب تطورات الأزمة الأوكرانية.. واليورو يصعد

صعد اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون المزيد من التطورات في الأزمة الأوكرانية بعد إعلان الغرب فرض عقوبات على روسيا لإرسالها قوات لمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وكشفت صور ملتقطة بالقمر الصناعي على مدى الساعات الـ24 الماضية انتشار قوات ومعدات جديدة في غرب روسيا وأكثر من 100 مركبة في مطار صغير في جنوب روسيا البيضاء على الحدود مع أوكرانيا، وفقا لشركة ماكسار الأميركية.

وارتفع اليورو على نحو طفيف أمس الثلاثاء عندما اقترب من أقل مستوياته منذ الثالث من فبراير/شباط، وفقا لما نقلته رويترز.

وزاد اليورو 0.1% مقابل الدولار إلى 1.1340 دولار بعدما سجل أدنى مستوى منذ 14 فبراير/شباط أمس الثلاثاء وبلغ 1.1286 دولار.

وتراجع الروبل الروسي 0.9% إلى 79.38 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.1% إلى 96.949.

وارتفع الدولار النيوزيلاندي 0.8% بعد رفع البنك المركزي في نيوزيلاندا سعر الفائدة وإعلانه أن رفعه أكثر قد يكون ضروريا.

وانخفض الفرنك السويسري 0.1% مقابل اليورو إلى 1.0435.

ونزل الين 0.5% إلى 130.47 مقابل اليورو بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 3 من فبراير/شباط عند 129.34 أمس الثلاثاء.

وارتفعت الكرونة النرويجية الحساسة لأسعار النفط على نحو طفيف مقابل اليورو وسجلت أعلى مستوى منذ 15 فبراير/شباط عند 10.0475. وصعدت الكرونة السويدية مقابل اليورو 0.1%.