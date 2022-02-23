"الباحة" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية اليوم الأربعاء، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، موضحة أن تاريخ بداية الفترة، سيكون اعتبارا من 28 فبراير الجاري، بينما نهاية فترة تداول حقوق الأولوية ستكون يوم السابع من مارس المقبل، على أن تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة بتاريخ 10 مارس 2022.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتـاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

وأضافت أن أن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وبينت الشركة بخصوص تفاصيل الطرح المتبقي، أنها تود تنبيه المستثمرين على أنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم متعهد التغطية لعملية الطرح "شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة الباحة للاستثمار والتنمية في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وأكدت الشركة للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب، أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجة لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.