أسواق الخليج تنخفض بأكثر من 1%.. والبورصة المصرية تتراجع 3%

هبطت أسواق الأسهم الخليجية مع بدء تعاملات اليوم بأكثر من 1%، فيما شهدت البورصة المصرية هبوطا كبيرا مع تراجع المؤشر الرئيسي بأكثر من 3%، وذلك بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتراجع المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 1.94% ليصل إلى 12285.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر نمو 1.49% ليصل إلى 25030.59 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.24% ليصل إلى 8987.27 نقطة. كما تراجع سوق دبي المالي بنسبة 2.46% ليصل إلى 3253.66 نقطة.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق الرئيسي (50) بنسبة 1.16% ليصل إلى 6615.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% إلى 7597.11

نقطة.

إلى ذلك، انخفض مؤشر البورصة القطرية 1.53% ليصل إلى 12555.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة البحرينية إلى 1.15%.

وخارج منطقة الخليج، شهدت مؤشرات البورصة المصرية في الدقائق الأولى لبدء التعاملات هبوطا كبيرا، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بأكثر من 3%.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق اليوم، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

في المقابل، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بأن "العالم سيحاسب روسيا" بعد إعلان بوتين.

وسيلقي بايدن كلمة حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر"، على ما جاء في بيان أوضح فيه أنه سيجتمع، الخميس، بنظرائه في مجموعة السبع.

وندد بايدن بما وصفه بـ"الهجوم غير المبرر" من قبل روسيا في أوكرانيا بعدما أعلن نظيره الروسي "عملية عسكرية" دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقها.

وقال بايدن في بيان "اختار الرئيس بوتين (شن) حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية".