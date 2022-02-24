الليرة التركية
الليرة التركية تخسر أكثر من 5% متأثرة بالتصعيد في أوكرانيا
أقل مستوياتها منذ نهاية ديسمبر
تراجعت الليرة التركية بأكثر من 5% اليوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد غزو قوات روسية لأوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة في تركيا، ودفع أنقرة إلى الدعوة للثقة في العملة المحلية.
انخفضت الليرة إلى 14.62 مقابل الدولار، وهو أقل مستوياتها منذ نهاية ديسمبر، وسط أزمة عملة شاملة. لكنها عوضت بعض خسائرها في وقت لاحق وسجلت 14.23 بحلول الساعة 1332 بتوقيت غرينتش.
واستقرت الليرة على مدى الشهرين الماضيين، بفعل خطة لحماية ودائع الليرة من مخاطر انخفاض قيمة العملة وتدخلات باهظة الثمن من البنك المركزي في سوق العملة.
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