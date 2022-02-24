بورصة مصر تتكبد خسائر صادمة قيمتها 26 مليار جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية، ارتفاع الأسهم التي تم إيقاف تداولها لمدة 10 دقائق إلى 70 سهما، لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم، وذلك على خلفية بدء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تسببت في موجة خسائر قاسية بجميع أسواق الأسهم العالمية والعربية.

وعلى خلفية الأزمة، أصيبت الأسواق بحالة من الهلع وسيطرت حالة عدم اليقين على المستثمرين الذين اتجهوا إلى قرارات عشوائية عززت من موجة التراجع.

وفي بورصة مصر، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.5% لتفقد الأسهم المدرجة نحو 26.1 مليار جنيه بعدما نزلت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 713.6 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة أمس إلى نحو 687.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 10867 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 1874 نقطة.

كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.53% ليصل إلى مستوى 13147 نقطة، في حين تراجع مؤشر ""إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.76% ليصل إلى مستوى 4337 نقطة.

وتراجع مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.51% ليصل إلى مستوى 1823 نقطة.

وهبط المؤشر الأوسع مطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.43% ليصل إلى مستوى 2775 نقطة.

كما نزل مؤشر "تميز" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 4594 نقطة.