مؤشرات على جلسة عاصفة في وول ستريت.. وهبوط عنيف لأسهم أوروبا

فيما يجتاح اللون الأحمر البورصات حول العالم، تتهيأ الأسواق الأميركية لافتتاح التداولات اليوم الخميس، وسط توقعات بأن تقتفي أثر باقي الأسواق حول العالم بعد تراجع للعقود المستقبلية لمؤشرات وول ستريت.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وشهدت العقود الآجلة لداو جونز تراجعا اليوم الخميس بنحو 659 نقطة لتصل إلى 32407 نقاط.

كما تراجعت العقود الآجلة ستاندرد أند بورز 500 بنحو 82.5 نقطة إلى 4,139.50 نقطة، كما تراجعت العقود الآجلة لناسداك 500 بنحو 326.5 نقطة إلى 13,187 نقطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي افتتحت فيه الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم على تراجع حاد، إذ هبط مؤشر يورو ستوكس 500 بنسبة 3.42% ووصل إلى 3,837.71 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز الأوروبي بنسبة 0.39% إلى 1,842.36 نقطة.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 2.69% إلى 7,296.29 نقطة، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 3.19% إلى 6,564.31 نقطة.

وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 3.56% إلى 14,111.22 نقطة.

وتراجعت الأسواق الآسيوية خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1.92% ليصل إلى 25,940.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.44% ليصل إلى 1,853.95 نقطة.

وهبط مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة 3.23% إلى 22,895.83.

وهبطت أيضا الأسواق الخليجية بنسب تجاوزت 1%، فيما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 3%.