هبوط حاد لعوائد السندات الحكومية الأميركية وسط اضطرابات الأسواق

هبطت عوائد السندات الحكومية الأميركية على نحو حاد خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، بعد إعلان روسيا غزوها لأوكرانيا.

وتراجع عائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز 8 نقاط أساس إلى 1.894%. وهبط عائد السندات لأجل 30 عاما بنحو 6 نقاط أساس إلى 2.2049%.

وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار. والنقطة الواحدة المئوية تساوي 0.01%.

وتراجعت العوائد بعد أن اتجه المستثمرون نحو أصول الملاذات الآمنة، التي تعتبر السندات الحكومية الأميركية جزءا منها، بجانب الذهب الذي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وكلما زاد الإقبال على السندات بوجه عام، يقوم مُصدر السندات بتخفيض العائد عليها.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، مشيرا إلى أن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط.

وأشار إلى أن "روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا"، داعيا أوكرانيا لـ"وضع السلاح"، ومشدداً بالقول إن توسع حلف الأطلسي أكثر، واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه "في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور".

وحذر من أن "سلطات أوكرانيا ستتحمل مسؤولية أي إراقة للدماء"، قائلا "أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا ستؤدي إلى نتائج لم يروها".

وأضاف: "تحركاتنا دفاع عن النفس ضد تهديدات أكبر من المشاكل التي نعيشها حاليا".