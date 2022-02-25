ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق بدعم من أسهم التكنولوجيا
بعد انتعاش كبير في وول ستريت خلال الليل
أوقفت الأسهم اليابانية سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات اليوم الجمعة بدعم من أسهم التكنولوجيا ذات الثقل وبعد انتعاش كبير في وول ستريت خلال الليل.
وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1.95%، ليغلق عند 26476.50 نقطة، لكنه تراجع 2.3%، هذا الأسبوع.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1%، إلى 1876.24 نقطة لكنه تراجع 2.5%، خلال الأسبوع.
وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد خلال الليل يقودها صعود مؤشر ناسداك 3%، بعدما كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات جديدة قاسية على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا.
وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الارتفاعات، فصعد سهم طوكيو إلكترون 5.79% وأدفانتست 7.71 %. وزادت سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 5.56 بالمئة.
وارتفع سهم شركة خدمات المنصات الطبية إم3 بنسبة 5.37%.
وهبطت أسهم البنوك وشركات التأمين 2.21 و3.27% على التوالي بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل.
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