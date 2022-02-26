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مؤشر داو جونز الأميركي يسجل أكبر مكاسب يومية منذ نوفمبر 2020

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مؤشر داو جونز الأميركي يسجل أكبر مكاسب يومية منذ نوفمبر 2020

مؤشر داو جونز الصناعي زاد 2.51% إلى 34058.55 نقطة

نيويورك -رويترز

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ارتفعت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، بشكل كبير عند الإغلاق وذلك لليوم الثاني، مع تسجيل مؤشر داو جونز أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل مما خفف بعض المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وبحسب البيانات الأولية ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 96.04 نقطة أو 2.25% ليغلق على 4384.74 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 223.28 نقطة أو 1.66% إلى 13695.47 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 834.16 نقطة أو 2.51% إلى 34058.55 نقطة.

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