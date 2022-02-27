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أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط تغلق على ارتفاع

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أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط تغلق على ارتفاع

رحب المستثمرون بالحديث عن تجديد المساعي الدبلوماسية بعد أن غزت روسيا أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط على ارتفاع اليوم الأحد، على خطى أسواق الأسهم العالمية التي أنهت يوم الجمعة على مكاسب، في حين رحب المستثمرون بالحديث عن تجديد المساعي الدبلوماسية بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأوروبية، وأصول وزير خارجيته سيرغي لافروف، وأعلن البيت الأبيض خططا بشأن عقوبات أميركية.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 2.2% خلال اليوم قبل أن يغلق على ارتفاع بنحو 1%.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية 2.6% بعد تراجعه على مدى ثلاثة أيام متتالية. وزاد سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 3%، وسهم مستشفيات كليوباترا 11.4%.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية 0.2% مع صعود سهم قطر غاز 2.2%، بينما تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.2%.

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