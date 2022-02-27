بدء اكتتاب الأفراد في طرح شركة الدواء للخدمات الطبية.. اليوم

انطلقت اليوم الأحد، مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد في طرح شركة الدواء للخدمات الطبية عدد 2.55 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وتستمر فترة اكتتاب الأفراد حتى يوم الثلاثاء 1 مارس 2022.

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وتحدد سعر الطرح النهائي بـ 73 ريالا للسهم الواحد، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري.

وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بعدد مرات تغطية بلغت 53.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، حيث بلغ حجم الطلبات من المؤسسات المشاركة ما مجموعه نحو 100.2 مليار ريال.

كانت الدواء للخدمات الطبية قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 25.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 850 مليون ريال موزع على 850 مليون سهم.

وستعلن الشركة عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 9 مارس، وعينت جي آي بي كابيتال كمستشار مالي ومدير سجل الاكتتاب وعينت الجهات المستلمة لطلبات الاكتتاب وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك ساب وبنك الرياض.

وتأسست أول صيدلية تابعة لشركة الدواء للخدمات الطبية في عام 1993، ونجحت بعدها الشركة في أن تصبح اليوم واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة مع شبكة تضم أكثر من 800 صيدلية، بالإضافة إلى قنوات البيع بالجملة وعبر الإنترنت.

وحققت الشركة أداء ماليا خلال العامين 2019 و2020 بنمو في المبيعات 4.4% و25.2% على التوالي، وهوامش ربح إجمالية بنسبة 40.1% و37.9% على التوالي.