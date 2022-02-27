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جي بي مورغان: لا تأثير فوريا لعقوبات روسيا على مؤشر سندات الأسواق الناشئة

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جي بي مورغان تشيس - أسواق
جي بي مورغان تشيس
الأسواق الناشئة

جي بي مورغان: لا تأثير فوريا لعقوبات روسيا على مؤشر سندات الأسواق الناشئة

العقوبات تستهدف الحد من قدرة روسيا على الوصول إلى التمويل الخارجي

دبي - العربية.نت

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قال جي بي مورغان، إنه لم يكن هناك تأثير فوري للعقوبات المفروضة على روسيا في إعادة موازنة مؤشرات سندات الأسواق الناشئة الخاصة به، في نهاية الشهر.

وتعد المؤشرات معايير أداء رئيسية للمستثمرين الدوليين في ديون الأسواق الناشئة، لذلك يمكن للعضوية مساعدة بلد ما على بيع السندات وتقليل تكاليف الاقتراض.

في مذكرة نُشرت للعملاء، قال جي بي مورغان إنه "لا يوجد تأثير فوري للعقوبات على إعادة التوازن في 28 فبراير 2022 لمؤشرات جي بي مورغان للأسواق الناشئة".

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وأضاف: "سيتم نشر مؤشر محدث يتضمن تفاصيل أي تغييرات محتملة في تكوين المؤشر في 31 مارس 2022، لإعادة التوازن بسبب توجيهات العقوبات المحدثة"، وفق ما نقلته "رويترز".

في نهاية فبراير، كان وزن روسيا 4.92٪ في مؤشر السندات JPMorgan EMBI+، وكان لديها وزن 1.56٪ في مؤشر EMBI العالمي و 1.63٪ في مؤشر EMBI Global Diversified.

وسعت الحكومة الأميركية القيود المفروضة على تداول ديون الحكومة الروسية يوم الثلاثاء، لمعاقبة موسكو على تصعيد صراعها مع أوكرانيا.

وحظرت وزارة الخزانة الأميركية المشاركة في السوق الثانوية للسندات الحكومية الروسية التي ستصدر بعد 1 مارس، في خطوة تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على الوصول إلى التمويل الخارجي.

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