المؤشر نيكاي يهبط ‭07‬.‭0‬% في بداية التعامل بطوكيو

هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين.

وتراجع نيكي 0.07%، إلى 26457.52 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06%، إلى 1877.38 نقطة.

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وفي سياق متصل، تم تداول الذهب الفوري، الذي يعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين عند 1.910.84 دولار أميركي، مرتفعاً بنسبة 1.23٪.

وتراجعت الأسواق في الصين، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.54٪، وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.87٪.

وتراجع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.28٪، بينما استقر مؤشر Topix تقريبًا.

وفي كوريا الجنوبية، محا مؤشر كوسبي أيضًا خسائره ليرتفع بنسبة 0.14٪ ، وتقدم مؤشر كوسداك بنسبة 0.49٪.