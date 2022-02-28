المركزي الروسي يعلق أوامر بيع الأوراق المالية للعملاء الأجانب

أظهرت وثيقة داخلية أن البنك المركزي الروسي أمر شركات الوساطة في سوق الأوراق المالية بتعليق تنفيذ جميع أوامر الكيانات القانونية والأفراد الأجانب، لبيع الأوراق المالية الروسية اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.

تم نشر الوثيقة من قبل ACI Russia، المنظمة الوطنية للمتخصصين في السوق المالية الروسية، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

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وأكد مصدران في سوق المال الروسية، لوكالة رويترز أن الوثيقة أرسلها البنك المركزي إلى الوسطاء الماليين.

وقالت الوثيقة إن الإجراءات تتخذها الجهة المنظمة "في ما يتعلق بالأزمة الحالية في السوق المالية ومن أجل ضمان حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين في الأسواق".

ويأتي الإجراء بعد إعلان عدد من الشركات الغربية، والصناديق السيادية تجميد استثماراتها في روسيا، والتخارج من حصصها في الشركات الروسية، كجزء من العقوبات لتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي.

ويعد قرار البنك المركزي الروسي، ساري المفعول من الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت المحلي في موسكو، من اليوم الاثنين، حتى "إلغاء هذا الأمر".

ولم تحدد الوثيقة ما إذا كانت تنطبق على الأوراق المالية الحكومية.

ووقع الوثيقة نائب رئيس البنك المركزي، فيليب جابونيا.