روسيا تغلق بورصة موسكو بعد انهيار الروبل ورفع الفائدة 20%

قال البنك المركزي الروسي إن بورصة موسكو ستبقى مغلقة لنهاية اليوم نظرا للأوضاع الطارئة وستعاود العمل غدا الثلاثاء.

وانخفض الروبل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق يوم الإثنين، وارتفع الدولار مقابل جميع العملات تقريبًا بعد أن أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة بسبب العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، ووضع فلاديمير بوتين القوات المسلحة النووية في حالة تأهب قصوى.

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انخفض الروبل الروسي بأكثر من 15%، مقابل الدولار واليورو عند افتتاح السوق في موسكو يوم الإثنين لكن تدخل البنك المركزي أوقف هبوطه بعد أن هبط إلى مستوى قياسي في التجارة الآسيوية مع فرض عقوبات جديدة قاسية على روسيا.

في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، تم تداول الروبل عند 95.48 للدولار الأميركي، بانخفاض 15٪ عن إغلاق يوم الجمعة، وعند 107.3550 لكل يورو ، بانخفاض 15.4٪ ، مع بيع البنك المركزي للعملات الأجنبية للحد من خسائره في تعاملات موسكو. وكان قد لامس في وقت سابق مستوى قياسي منخفض بلغ 120 للدولار على منصة تداول العملات الإلكترونية EBS.

وقام البنك المركزي الروسي اليوم الإثنين برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20٪، في تحرك طارئ لدعم الروبل ومعالجة مخاطر التضخم.

يتدخل البنك المركزي في أسواق العملات الأجنبية منذ 24 فبراير، عندما بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا.

وتصف موسكو تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" تقول إنها ليست مصممة لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

ساعدت إجراءات البنك المركزي على رفع الروبل من أدنى مستوى قياسي له إلى حوالي 114 للدولار على EBS حوالي الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.

قال محللو Promsvyazbank إن العملة الروسية قد تتحرك في نطاق 100-120 للدولار خلال اليوم.

وتعرضت الأسواق الروسية لضربة بعد أن كثفت الدول الغربية العقوبات ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وردا على ذلك ، أمر الرئيس فلاديمير بوتين قيادته العسكرية بوضع القوات المسلحة النووية في حالة تأهب قصوى يوم الأحد.