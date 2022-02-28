ارتفاع سعر الذهب والبلاديوم مع تكثيف الغرب العقوبات على روسيا

قفز سعر البلاديوم بنحو 6%، اليوم الاثنين، بعد أن تزايدت المخاوف المتعلقة بإمدادات المعدن المستخدم في صناعة السيارات، مع فرض الغرب عقوبات جديدة على روسيا، وارتفع سعر الذهب بأكثر من 1% بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب.

زاد سعر البلاديوم 5.8% إلى 2503.41 دولار بحلول الساعة 0605 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2021 عند 2711.18 دولار الأسبوع الماضي، ويوشك على تسجيل مكاسب للشهر الثالث على التوالي، بحسب "رويترز".

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وتحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها أمس السبت، لمنع بنوك روسية معينة من دخول نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، وهو ما يقول متعاملون ومحللون إنه قد يعطل صادرات روسيا من جميع السلع الأولية من النفط إلى الحبوب.

وتعد شركة نورنيكل الروسية أكبر مورد للبلاديوم في العالم.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1909.16 دولار للأوقية (الأونصة)، مضيفة نحو 6% حتى الآن هذا الشهر، فيما قد يصبح أفضل أداء شهري منذ مايو 2021.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1909 دولارات للأوقية.

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.34 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاتين 0.5% إلى 1059.26 دولار للأوقية، والمعدنان في طريقهما لتحقيق مكاسب شهرية.