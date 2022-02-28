هيئة السوق تعتمد لائحة إبلاغ عن المخالفات تمنح المُبلغ 20% من الغرامة

أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قراره باعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.

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ونص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بلائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية ابتداءً من تاريخ نشرها، باستثناء المادة العاشرة منها، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 1 يونيو 2022.

ونصت اللائحة على منح المبلغ مكافأة يصل تقدير قيمتها إلى 20% من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلغ عنها.

وتضمنت شروط المكافأة أن يشتمل البلاغ على اسم المُبلغ أو من يمثله نظاماً وبيانات التواصل معه، وأن يكون المُبلغ شخصاً طبيعياً وأن يقدم البلاغ بطوع إرادته، وألا يكون المُبلغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على المعلومات محل البلاغ.

وكذلك ألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقاً من غير المُبلغ، وألا يُفشي المُبلغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ.

وأيضاً أن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي، وأن تحصل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المُبلغ عنها مليون ريال.

وجاء نص اللائحة كالتالي: