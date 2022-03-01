أسواق الأسهم الخليجية ترتفع لليوم الثالث على التوالي

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، لثالث جلسة على التوالي اليوم، بدعم من مكاسب لأسهم الطاقة مع استمرار صعود أسعار النفط، رغم أن المستثمرين لايزالون يتوخون الحذر بسبب أزمة أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت روسيا إنها ستفرض قيودا مؤقتة على الأجانب الساعين للتخارج من الأصول الروسية، في تحرك يستهدف كبح نزوح متسارع للمستثمرين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

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ولايزال التداول في أسواق الأسهم الروسية معلقا ولا تظهر بعض منصات تداول السندات الأسعار.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بنسبة 0.67%، فيما أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي، مرتفعا 2.2%.

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 1.3% بدعم من مكاسب لأسهم القطاعين المالي والعقاري.

وقاد سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة المكاسب مع تسجيله قفزة 2.6%.

وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية 2.5%، في أفضل يوم له منذ 15 أبريل، وبعد زيادة 2.3% في جلسة الاثنين.

ولقي المؤشر دعما من مكاسب لأسهم بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي.

لكن سهم شركة قطر لنقل الغاز هبط نحو 5% بعد يوم من قولها إن المساهمين وافقوا على زيادة الملكية الأجنبية إلى 100%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.2% مدعوعا بمكاسب لشركات المنتجات الاستهلاكية وشركات تكنولوجيا المعلومات.