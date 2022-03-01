الأسهم اليابانية تصعد وسط تصيد للصفقات وتفاؤل بمحادثات روسيا وأوكرانيا

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، حيث تلقت المعنويات دعما من تفاؤل مستمر حيال محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم متراجعة.

صعد مؤشر نيكاي 1.2% إلى 26844.72 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 27000 نقطة للمرة الأولى منذ 18 فبراير. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54% إلى 1897.17 نقطة.

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تواجه روسيا عزلة متزايدة بسبب غزوها لأوكرانيا. وفشلت محادثات وقف إطلاق النار مع جارتها الجنوبية أمس الاثنين، في تحقيق انفراجة، ولم يذكر المفاوضون موعد عقد جولة جديدة.

قال إيكو ميتسوي مدير الصناديق في شركة أيزاوا سكيوريتيز لـ"رويترز": "يحاول المستثمرون رؤية مؤشر على تطورات أفضل بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار. كما يؤمنون بالتأثير الإيجابي للعقوبات الغربية القوية ضد روسيا".

وأضاف: "كما أنهم أعادوا شراء الأسهم الرخيصة، مما أدى بالسوق أيضا للارتفاع اليوم".

صعد سهم توشيبا 2.36% بعد إعلان التكتل المفاجئ أن تارو شيمادا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيمنز إيه.جي، سيحل محل الرئيس التنفيذي ساتوشي تسوناكاوا اعتبارا من اليوم.

ونزل سهم تويوتا موتور 0.26% بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إنها ستستأنف الإنتاج المحلي اعتبارا من غد الأربعاء، بعد يوم من توقف جميع مصانعها على مستوى البلاد في أعقاب هجوم إلكتروني على مورد لقطع الغيار.

وتراجع سهم المجموعة المالية ميتسوبيشي يو.إف.جيه 1.68%، وكان الأسوأ أداء من بين أسهم أكبر 30 شركة على توبكس، يليه سهم شركة ميتسوي أند كو الذي خسر 1.38%.