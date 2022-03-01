الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاضات حادة

هوت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بفعل تقارير ضعيفة للأرباح من بضع شركات واستمرار التوتر حيال أزمة أوكرانيا بينما تواصل روسيا هجومها بعدما فشلت محادثات بين البلدين في تحقيق انفراجة.

وصعدت أسعار النفط لتعود فوق 100 دولار للبرميل، وقفز الذهب والسندات والدولار الأميركي مع فرار المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

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وهبط المؤشر القياسي للأسهم الإيطالية المثقل بالأسهم المالية 4.1%، مع تراجع أسهم البنوك 6.8%، في حين دفعت خسائر لأسهم شركات كبرى للسلع الفاخرة المؤشر كاك 40 الفرنسي ليغلق منخفضا 3.9%، وتسجيل أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر. وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 3.9%.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.7%، لكن مكاسب لأسهم شركات الرعاية الصحية وشركات التعدين ساعدت في تقييد الخسائر.

وجاء مؤشر أسهم قطاع السفر والترفيه في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشره 7.5%.

وهبط مؤشر فوتسي 100 في لندن بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المتفاقمة أسهم البنوك الثقيلة للتراجع، وانخفضت البنوك المنكشفة على روسيا.

وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.7%، مع تراجع أسهم سهم إتش إس بي سي، برودنشيال، مجموعة لويدز المصرفية وباركليز.