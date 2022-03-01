سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. أعلى إغلاق منذ يوليو 2006

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي"، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.67%، بما يعادل 84 نقطة، ليصل إلى 12674.34 في ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلا أعلى إغلاق منذ يوليو 2006.

وتستفيد السوق السعودية بشكل مباشر من الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط، على وقع الاضطرابات المحتملة في أسواق الطاقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار إعلان دول العالم عن عقوبات جديدة على موسكو.

مادة اعلانية

وفي تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 5.4% لتصل إلى 103.3 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم أبريل بنسبة 4.3% لتصل إلى 99.9 دولار.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، في السوق السعودية 266.76 مليون سهم، بقيمة تداولات 12.2 مليار ريال، في ختام التعاملات.

وسجلت أسهم 85 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما انخفض 114 سهما من أصل 212 سهما مدرجا بالسوق.

وتصدر سهم "دار المعدات الطبية" التداولات بارتفاع 16.57% في ثاني أيام تداوله في السوق، فيما حل "سابك للمغذيات" ثانيا بارتفاع 7.41%، ثم بتروكيم بـ6.44%، وأمانة للتأمين 4.38%، ثم بوبا العربية بـ 3.95%.

بينما جاءت ساب للتكافل، وتهامة، والكابلات السعودية، و"الأبحاث والإعلام"، والغاز الأكثر انخفاضا بنسب تراوحت بين 4.87% إلى 3.26%.

فيما كانت أسهم دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء والمجموعة السعودية، وأرامكو، الأكثر نشاطًا بالكمية.

وتصدر سهم الراجحي نشاط التداولات من حيث القيمة بـ896 مليون ريال، ثم سابك 882.94 مليون ريال، ودار المعدات 764.59 مليون ريال.