ضعف الأرباح والأزمة الأوكرانية يضغطان على الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، مع بداية شهر مارس، بسبب تقارير أرباح ضعيفة ومخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية، بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف في تحقيق انفراجة.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، هبط 1.3% مع تصدر أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بعد أرباح مخيبة للآمال من مجموعة "فلوتر".

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ومنيت المؤشرات الأوروبية بخسائر وسط تقلبات متزايدة حتى مع تقليص مؤشرات "وول ستريت" خسائرها خلال الليل واستقرار الأسهم الآسيوية.

وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا بما في ذلك منع بنكها المركزي من استخدام احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 630 مليار دولار.

وهبط سهم شل 1.1% بعد أن قالت شركة الطاقة الكبرى المدرجة في لندن إنها ستخرج من جميع عملياتها في روسيا بما في ذلك محطة رئيسية للغاز الطبيعي المسال.

وقالت "ميرسك"، أكبر شركة شحن في العالم، إنها ستوقف شحن الحاويات من وإلى روسيا.