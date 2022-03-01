.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ضعف الأرباح والأزمة الأوكرانية يضغطان على الأسهم الأوروبية

  • الخط
تكبد الأسهم الأوروبية
المؤشرات الأوروبية منيت بخسائر وسط تقلبات متزايدة
الأسهم الأوروبية

ضعف الأرباح والأزمة الأوكرانية يضغطان على الأسهم الأوروبية

مؤشر "ستوكس 600" يهبط 1.3% مع تصدر أسهم السفر الخسائر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، مع بداية شهر مارس، بسبب تقارير أرباح ضعيفة ومخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية، بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف في تحقيق انفراجة.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، هبط 1.3% مع تصدر أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بعد أرباح مخيبة للآمال من مجموعة "فلوتر".

ومنيت المؤشرات الأوروبية بخسائر وسط تقلبات متزايدة حتى مع تقليص مؤشرات "وول ستريت" خسائرها خلال الليل واستقرار الأسهم الآسيوية.

جونسون: سنعمل على تشديد العقوبات على روسيا اقتصاد روسيا و أوكرانيا جونسون: سنعمل على تشديد العقوبات على روسيا

وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا بما في ذلك منع بنكها المركزي من استخدام احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 630 مليار دولار.

وهبط سهم شل 1.1% بعد أن قالت شركة الطاقة الكبرى المدرجة في لندن إنها ستخرج من جميع عملياتها في روسيا بما في ذلك محطة رئيسية للغاز الطبيعي المسال.

وقالت "ميرسك"، أكبر شركة شحن في العالم، إنها ستوقف شحن الحاويات من وإلى روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ألمانيا تستعد لموجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين ألمانيا تستعد لموجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين
اكتشف المزيد