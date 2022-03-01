مكاسب ضخمة لـ"بيتكوين" في ساعات.. تخطت 43 ألف دولار

في وقت اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأخضر، سجلت عملة "بيتكوين" مكاسب ضخمة خلال الساعات الماضية دفعتها إلى مستوى 43 ألف دولار، كما تمكنت عملة "تيرا" من تحقيق مكاسب صاروخية خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة تتجاوز 80%.

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية إلى مستوى 1.9 تريليون دولار. وفيما سجلت "بيتكوين" ارتفاعاً بنسبة 14% خلال الساعات الماضية، فقد حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 17.8% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 43201 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 819.9 مليار دولار.

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وسجلت عملة "إيثر" مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 11.25% مقابل ارتفاع أسبوعي بنسبة 15.6%، ليصل سعرها في تداولات اليوم إلى مستوى 2915 دولارا. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 349 مليار دولار.

وفيما استقرت عملات "تيزر" و"يو إس دي" عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 79.6 و53.5 مليار دولار، على التوالي. فيما تمكنت عملة "بي إن بي" من تحقيق مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 8.12%، مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 11%، ليجري تداولها اليوم عند مستوى 393.5 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 65 مليار دولار.

وسجلت عملة "إكس ريبل" مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 7.4% مقابل ارتفاع أسبوعي بنسبة 14%، ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 0.774 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 37 مليار دولار. بينما تمكنت عملة "تيرا" من تحقيق مكاسب صاروخية، حيث سجلت ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 24.4% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 80.6%، ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 88.59 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 33.3 مليار دولار.