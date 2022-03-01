وول ستريت تفتح على انخفاض مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، على انخفاض اليوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع أسهم البنوك على خلفية تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، في حين عزز ارتفاع أسعار النفط أسهم شركات الطاقة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 79.12 نقطة أو 0.23٪ إلى 33813.48 نقطة.



كما افتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بمقدار 10.80 نقطة أو 0.25٪ عند 4363.14، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب 34.70 نقطة أو 0.25٪ إلى 13716.70 عند جرس الافتتاح، بحسب "رويترز".