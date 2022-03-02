أسهم أوروبا تتراجع لثالث يوم مع ارتفاع أسعار النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع ارتفاع أسعار السلع الأولية مما عزز مخاوف مرتبطة بالتضخم في وقت تأثرت خلاله المعنويات سلبا بفعل العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% ليسجل تراجعا لثالث جلسة على التوالي.

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وقفز مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.6% بدعم من زيادة أسعار الخام 7% وتجاوز خام برنت 110 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014، وفقاً لرويترز.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.5% مع زيادة أسعار معادن منها النيكل والألومنيوم بفعل مخاوف متزايدة من اضطراب الإمدادات.

وكان قطاع السيارات الأكثر تراجعا ونزل مؤشره 3.3%.

وانخفض مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.2% مسجلا أدنى مستوى في عشرة أشهر مع انحسار المراهنات على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وبالنسبة للأسهم الفردية هوى سهم شركة إريكسون 11.5% بعدما قالت شركة معدات الاتصالات السويدية الكبيرة إنها أبلغت بأن المعلومات التي قدمتها لوزارة الخارجية الأميركية بخصوص تحقيق داخلي يتعلق بنشاطها في العراق غير كافية.