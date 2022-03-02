أسواق الخليج تصعد.. وبورصة دبي تسجل أفضل أداء يومي منذ 3 أشهر

صعدت أسواق الأسهم الخليجية اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، حيث سجلت بورصة دبي أفضل أداء يومي لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مع ارتفاع أسعار النفط متأثرة بمخاوف من تداعيات عقوبات مشددة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفع مؤشر بورصة دبي 2.1% ليسجل أفضل أداء يومي منذ 15 نوفمبر الماضي.

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وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 4.7% بعد موافقة المساهمين على توزيعات نقدية سنوية.

وفي أبوظبي صعد مؤشر البورصة 1.7% لتسجل مكاسب لرابع يوم على التوالي. وارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 3.3% بعد اقتراح مجلس إدارتها توزيعات نقدية خاصة.

وأنهى مؤشر البورصة السعودية الجلسة مستقرا مع تجاوز مكاسب أسهم قطاع الطاقة الخسائر في القطاع المالي.

وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "أرامكو" بنسبة 3.86% عند سعر 43.05 ريال، متصدراً قيم التداولات بنحو 1.69 مليار ريال بعدد 39.55 مليون سهم.

وصعد مؤشر البورصة القطرية 1.2%، مدعوما بزيادة أسهم شركات الصناعة والعقارات.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.8%.