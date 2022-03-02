الأسهم اليابانية تتراجع بفعل تأثر المعنويات بالعقوبات على روسيا

تراجعت الأسهم اليابانية بعد صعود استمر ثلاث جلسات لتغلق على انخفاض اليوم مع تنامي المخاوف من تأثير العقوبات التي فرضتها دول غربية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ما دفع المستثمرين للعزوف عن الأصول المحفوفة بالمخاطر والإقبال على الملاذات الآمنة.

وانخفض المؤشر "نيكاي" 1.68% ليغلق عند 26393.03 نقطة، في حين تراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.96|% إلى 1859.94 نقطة.

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ودفعت العقوبات العالمية على روسيا مجموعة من الشركات الكبيرة إلى إعلان تعليق أنشطتها في البلاد أو التخارج منها.

وقالت "إكسون موبيل" إنها ستتخارج من عملياتها في روسيا بما في ذلك الحقول المنتجة للنفط، في أعقاب قرارات مماثلة من شركات "بي.بي" و"شل" و"إكوينور" النرويجية.

وفي طوكيو كانت أسهم قطاع التكنولوجيا الأكثر تراجعا على المؤشر "نيكاي"، وانخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 1.99%، في حين نزل سهم فانوك المصنعة لأجهزة الروبوت 3.64%، وتراجع سهم دايكين إندستريز 3.75%.

وكان قطاع شركات التأمين ضمن الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية، حيث انخفض 4.08% مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أقل مستوى في ثمانية أسابيع.

وهوى سهم "تي أند دي هولدنغز" 6.31 %، فيما انخفض سهم "داي-إيتشي لايف هولدنغز" 5.21%.

وقفز قطاع الشركات المصدرة للنفط 7.06% بعد تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار.