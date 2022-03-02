الصندوق السيادي الروسي يعتزم شراء 10 مليارات دولار من الأسهم المحلية
البورصة الروسية مغلقة حالياً وسط الخسائر القوية التي تكبدتها الأسواق
يعتزم صندوق الثروة السيادي الروسي شراء ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسهم المحلية المتضررة من العقوبات الغربية.
وبموجب الخطة، ستعمد وزارة المالية إلى توظيف عدد من المؤسسات المالية الروسية لتنفيذ عمليات الشراء نيابة عن الصندوق.
يُشار إلى أن البورصة الروسية مغلقة حاليا وسط الخسائر القوية التي تكبدتها الأسواق.
وأعلنت بريطانيا، أمس الثلاثاء، عن تجميد أصول لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو كيان مالي يعمل كصندوق ثروة سيادي، ويهدف إلى جذب رؤوس الأموال إلى القطاعات عالية النمو.
وقالت بريطانيا أيضا، إنها ستجمد أصول الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منعت يوم الاثنين، الأشخاص والشركات الأميركية من التعامل مع مؤسسات مالية في روسيا من بينها صندوق الثروة السيادي الروسي.
ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية؛ فإنَّ التحركات التي اتخذها "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأميركية "ستجمّد بشكل فعّال" أي أصول لـ"البنك المركزي الروسي" يُحتفظ بها في الولايات المتحدة، أو لدى المواطنين الأميركيين.
-
روسيا تواجه صعوبات في تسويق نفطها في السوق الفوريةبالرغم من عدم تعرض قطاع الطاقة الروسي للعقوبات بشكل مباشر، إلا أن روسيا باتت تواجه صعوبات في بيع نفطها في أعقاب العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب بسبب ... جرس الإغلاق
-
السماء مغلقة بوجه روسيا.. إنها حرب الأجواء الآنحظرت أميركا عبور شركات طيران روسية من أجوائها، ويأتي ذلك بعد الحظر الأوروبي والكندي.ستصبح رحلات الطيران بين الغرب والشرق أطول، وشركات الطيران الروسية ... جرس الإغلاق
-
"إيني" تفكك شراكة دامت نصف قرن مع غازبروم.. بسبب الحرب الأوكرانيةستبيع 50% من بلو ستريم طاقة