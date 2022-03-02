بورصة الكويت تعزز مكاسبها عند الإغلاق مع قفزات في أسعار النفط

عززت بورصة الكويت مكاسبها الصباحية، وأغلقت على ارتفاع واضح لجميع مؤشراتها الرئيسية اليوم الأربعاء، بالتوازي مع القفزات التي سجلتها أسعار النفط التي تجاوزت 110 دولارات للبرميل، بفعل مخاوف من تداعيات عقوبات مشددة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وأغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعا 2.49% إلى 8527.41 نقطة وصعدت السوق الرئيسية 50 بنسبة 1.19% إلى6674.91 نقطة ومؤشر السوق العام 2.12% إلى 7799.33 نقطة.

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وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أعوام بسبب تصاعد المخاوف في أعقاب عقوبات ضخمة على بنوك روسية، في حين سارع المتعاملون للبحث عن مصادر نفط بديلة في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.

وصعدت أسهم بنك الكويت الوطني 2.75% وكيبكو 3% وبيتك 4.3%، والمباني 4%، والأهلي المتحد البحريني 3.3%.

وبلغت قيمة التداولات 98.5 مليون دينار وحجم التداول 190.3 مليون سهم.