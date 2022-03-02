سهم أرامكو يلامس 43 ريالاً.. أعلى سعر منذ الإدراج

واصل سهم أرامكو السعودية، الأداء الإيجابي خلال الفترة الأخيرة، مسجلاً أعلى سعر منذ الإدراج في ديسمبر 2019، خلال جلسة اليوم الأربعاء، عند 43.1 ريال.

وفي تلك الأثناء ارتفع سهم أرامكو بنسبة 3.38% عند سعر 42.85 ريال، متصدراً قيم التداولات بنحو 888.04 مليون ريال بعدد 20.93 مليون سهم.

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ودفع سهم أرامكو قطاع الطاقة إلى الارتفاع بنسبة 3.4% متصدراً ارتفاعات القطاعات.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" بنسبة 0.26% ما يعادل 33.42 نقطة عند مستوى 12707.76 نقطة.

ودعمت ارتفاعات سهم أرامكو بالفترة الأخيرة، من زيادة القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.29 تريليون دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالمياً بعد شركة أبل صاحبة المركز الأول بنحو 2.66 تريليون دولار.

تستفيد شركة أرامكو من ارتفاعات أسعار النفط المتتالية في الأسواق العالمية، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ما يفاقم التوتر في أسواق الطاقة.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن قبل أيام نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى صندوق الاستثمارات العامة.

فيما بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناقشات حول كيفية تسييل حصته البالغة 86 مليار دولار تقريباً في أكبر شركة للطاقة في العالم في الوقت الذي يسعى فيه لجمع الأموال لأهداف استثمارية طموحة، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت" مؤخراً.

وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس البدائل لحيازته البالغة 4% في أرامكو السعودية، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي للحصة، أو جمع الأموال من خلال رهن الأسهم مقابل إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو القروض.