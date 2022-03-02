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"إيداع" تعلن تغييرات على خدمات الأرباح والجمعيات العمومية

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تداول السعودية
سوق السعودية

"إيداع" تعلن تغييرات على خدمات الأرباح والجمعيات العمومية

التوقف عن تقديم الخدمات للجمعيات التي تتضمن قرارا بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، عن تغييرات على خدمات الأرباح والجمعيات العمومية.

وأوضح بيان على "تداول السعودية"، أنه تم التوقف عن تقديم الخدمات للجمعيات التي تتضمن قرارا بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

ووفقا للبيان، فإن آخر موعد لتقديم الخدمات، سيكون يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 للجمعيات التي تتضمن قرارا بتغيير رأس المال (زيادة عن طريق إصدار رسملة، تخفيض، استحواذ أو تجزئة أسهم).

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كما أن آخر موعد لتقديم الخدمات، سيكون يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022 للجمعيات التي لا تتضمن قرارا بتوزيع أرباح أو تغيير رأس المال.

أما آخر موعد لتقديم خدمات الأرباح النقدية، سيكون بحسب التواريخ المعتمدة للاستحقاق والتوزيع على أن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 بحد أقصى.

ومن المفترض أن لا يتجاوز تاريخ التوزيع يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 بحد أقصى.

وأضاف البيان أنه، سيتم استئناف تقديم الخدمات، يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 لكل الحالات المشار إليها، فيما عدا تاريخ التوزيع والذي سيكون متاحاً اعتباراً من الاثنين الموافق 11 أبريل 2022 (لأي توزيعات أرباح تكون بتاريخ استحقاق يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 بحد أدنى.

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