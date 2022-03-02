"شعاع" تطرح SPAC برأسمال 100 مليون دولار في بورصة ناسداك

أعلنت "شعاع كابيتال" المدرجة في سوق دبي المالي، المتخصصة في إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية، عن نجاح الطرح العام الأولي لـ10 ملايين وحدة بواقع 10 دولارات للوحدة الواحدة لشركة "شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب 1"، وهي شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ ومدرجة في بورصة ناسداك نيويورك برأسمال قدره 100 مليون دولار.

وسيبدأ تداول أسهمها اعتباراً من اليوم الأربعاء تحت الرمز "SHUAU"، وتتألف كل وحدة تم إصدارها في الطرح العام الأولي من سهم عادي واحد من الفئة "أ" ونصف ضمان قابل للاسترداد مع إمكانية استخدام الضمان الكامل لشراء سهم عادي واحد من الفئة "أ" بسعر 11.50 دولار للسهم الواحد، بعد إتمام دمج الأعمال. وستكون الضمانات الكاملة فقط قابلة للتنفيذ.

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ستركز "شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب 1" على الاندماج مع شركات التكنولوجيا و / أو شركات الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وتحظى الشركة برعاية شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ "شعاع" التي قادت مؤخراً الإدراج الناجح لـ "أنغامي"، أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك نيويورك من خلال صفقة مماثلة من الاستثمار الخاص في الأسهم العامة. وستستفيد الشركة من قدرات التنفيذ والهيكلة لدى شركة "شعاع"، وإمكانات الوصول المباشر إلى المستثمرين عبر شبكة "شعاع" الواسعة من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية والمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

توفر "شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب 1" فرصة لشركات التكنولوجيا والخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا للوصول إلى أسواق رأس المال عالية السيولة، من أجل تمويل نموها وتوسعها الجغرافي.

وتوفر الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ المدرجة في بورصة ناسداك نيويورك أيضاً فرصة استخدام أسهمها كـ "عملة استحواذ"، وهو أمر بالغ الأهمية لشركات التكنولوجيا والخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا التي تهدف إلى التوسع من خلال عمليات الاستحواذ، حيث يتيح لها ذلك القدرة على تمويل الصفقات من خلال إصدار أسهم مدرجة في واحدة من أكثر البورصات سيولة في العالم.

قال فؤاد طارق خان، المدير العام ورئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لدى "شعاع كابيتال"، والرئيس التنفيذي لشركة "شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب 1": "بعد مشاركة ’شعاع‘ في صفقة إدراج ’أنغامي‘ في ناسداك نيويورك عبر اندماج الأخيرة مع شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ، يسعدنا إطلاق شركتنا الخاصة من هذا النوع للتركيز تحديداً على شركات التكنولوجيا و / أو شركات الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا".

وأضاف: "تعد ’شعاع‘ الشركة الإقليمية الرائدة في هذا المجال، وسنستفيد من القدرات التنفيذية لشركة ’شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب 1‘ لتحديد الفرص الاستثمارية المثلى، ونعتقد أن الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ ستلعب دوراً محورياً في مساعدة شركات التكنولوجيا في المنطقة على الوصول إلى أسواق رأس المال لتمويل خطط نموها وتوسعها".