أسعار النفط تدفع أسواق الأسهم الخليجية للصعود

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية، اليوم، بدعم من الأصول المرتبطة بالطاقة والسلع الأولية مع اقتراب أسعار النفط من 120 دولارا للبرميل وارتفاع تكلفة الموارد الأخرى.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الحرب في أوكرانيا، تسببت في ارتفاع حاد في أسعار السلع الأولية التي قد تتأثر إمداداتها، بينما تراجعت أسواق الأسهم مع قلق المستثمرين من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

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وارتفع خام برنت هذا الأسبوع بما يقارب 20%، كما ارتفعت أسعار السلع من الفحم مرورا بالغاز الطبيعي وحتى الألمونيوم مع تضييق الدول الغربية لخناق العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وتصف روسيا تحركاتها هناك بأنها "عملية خاصة".

وأغلق المؤشر السعودي على ارتفاع نسبته 0.8% وقادت شركة أرامكو المكاسب، حيث عزز سجل سهم أرامكو خلال الجلسة سعر 45 ريالا، وهو الأعلى منذ إدراجه، وتصدر قيم وأحجام التداول بنحو 752.38 مليون ريال عبر التداول على 16.9 مليون سهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد 0.4% بدعم من مكاسب لسهمي بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة‎.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.7%، فيما صعد مؤشر السوق القطرية 0.2%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في السوق المصرية 1%.