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الأسهم اليابانية تصعد.. ومخاوف الأزمة الأوكرانية تحد من المكاسب

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تصعد.. ومخاوف الأزمة الأوكرانية تحد من المكاسب

قطاع الطاقة الأفضل أداء على مؤشر "نيكاي"

طوكيو - رويترز

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صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم، سائرة على درب مكاسب في بورصة "وول ستريت" مساء، بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أقل شدة عما يخشى المستثمرون.

وصعد المؤشر "نيكاي" 0.70% ليغلق عند 26577.27 نقطة، بعد ارتفاعه 1.18% في الجلسة الصباحية.

وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.18% ليغلق عند 1881.80 نقطة بعد زيادته 1.47% في وقت سابق من الجلسة.

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وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية على المؤشر "نيكاي" وصعد 3.20% مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع القطاع المالي 3.17% مع زيادة العائد على السندات طويلة الأمد بعد تراجع كبير أمس الأربعاء مما يحسن توقعات الأرباح.

كما حقق قطاع السيارات أداء قويا بعد زيادة المبيعات في الخارج مدعومة بانخفاض الين.

وارتفع سهم "مازدا" 4.44%، في حين زاد سهم "ميتسوبيشي موتورز" 3.90%، وصعد سهم "تويوتا" 0.42%.

وزاد سهم "نينتندو" المصنعة لألعاب الفيديو 1.80%، فيما ارتفع سهم "سوني" 1.42%.

كما ارتفعت أسهم شركات الشحن وزاد سهم "نيبون يوسن" 5.68%.

وخالف سهم "دنتسو"، الاتجاه العام، وكان الأكثر تراجعا وانخفض بنسبة 4.03%.

وتراجع سهم مجموعة "سوفت بنك" الاستثمارية 1.03%.

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