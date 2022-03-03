سهم أرامكو صوب 45 ريالاً.. الأعلى منذ الإدراج

عزز سهم أرامكو السعودية من ارتفاعاته القياسية خلال الفترة الأخيرة، مُسجلاً مستويات تاريخية هي الأعلى منذ إدراج السهم في ديسمبر 2019، مرتفعاً 3.72% عند سعر 44.6 ريال، في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الخميس.

وسجل السهم خلال الجلسة سعر 45 ريالا، وهو الأعلى منذ إدراجه، وتصدر قيم وأحجام التداول بنحو 752.38 مليون ريال عبر التداول على 16.9 مليون سهم.

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ودفع سهم أرامكو قطاع الطاقة إلى تصدر ارتفاعات القطاعات بنسبة 3.18% بقيمة تداولات نحو 848.06 مليون ريال.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.56% ما يعادل 70.82 نقطة عند مستوى 12725.47 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.37 مليار ريال عبر التداول على 96.59 مليون سهم.

ودعمت ارتفاعات سهم أرامكو بالفترة الأخيرة، من زيادة القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.38 تريليون دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالمياً بعد شركة أبل صاحبة المركز الأول بنحو 2.72 تريليون دولار.

تستفيد شركة أرامكو من ارتفاعات أسعار النفط المتتالية في الأسواق العالمية، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ما يفاقم التوتر في أسواق الطاقة.

قفزت أسعار النفط متجاوزة 116 دولارات للبرميل اليوم الخميس، لتواصل صعودها منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، وسط توقعات بأن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض لعدة أشهر عقب فرض عقوبات قاسية على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن قبل أيام نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى صندوق الاستثمارات العامة.