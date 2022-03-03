الذهب يتماسك.. والبلاديوم عند أعلى مستوى في 7 أشهر
العقود الأميركية الآجلة للذهب زادت 0.4% إلى 1930.50 دولار للأونصة
تماسكت أسعار الذهب اليوم، مع استمرار حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الأمر
الذي عزز أيضا الطلب على المعدن النفيس، وهو من أصول الملاذ الآمن، في حين دفعت مخاوف الإمداد البلاديوم إلى الصعود لأعلى مستوى في سبعة أشهر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1926.1 دولارا للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1930.50 دولار للأونصة.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، فإن زيادة أسعار الفائدة الأميركية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم، المستخدم في المحولات الحفَازة للحد من الانبعاثات 2% إلى 2721.78 دولار للأوقية بعد تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو عند 2735.18 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.34 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين 1.3% إلى 1085.35 دولار للأونصة.
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