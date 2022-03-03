.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الذهب يتماسك.. والبلاديوم عند أعلى مستوى في 7 أشهر

  • الخط
إنتاج الذهب في مصر
أسعار الذهب سجلت في المعاملات الفورية 1926.1 دولاراً للأونصة
سعر الذهب

الذهب يتماسك.. والبلاديوم عند أعلى مستوى في 7 أشهر

العقود الأميركية الآجلة للذهب زادت 0.4% إلى 1930.50 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تماسكت أسعار الذهب اليوم، مع استمرار حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الأمر
الذي عزز أيضا الطلب على المعدن النفيس، وهو من أصول الملاذ الآمن، في حين دفعت مخاوف الإمداد البلاديوم إلى الصعود لأعلى مستوى في سبعة أشهر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1926.1 دولارا للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1930.50 دولار للأونصة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، فإن زيادة أسعار الفائدة الأميركية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.

أكبر مُصنع للألمنيوم بأميركا يتوقف عن بيع منتجاته لروسيا شركات روسيا و أوكرانيا أكبر مُصنع للألمنيوم بأميركا يتوقف عن بيع منتجاته لروسيا

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم، المستخدم في المحولات الحفَازة للحد من الانبعاثات 2% إلى 2721.78 دولار للأوقية بعد تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو عند 2735.18 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.34 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين 1.3% إلى 1085.35 دولار للأونصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تدشن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نظاما عالميا جديدا؟ هل تدشن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نظاما عالميا جديدا؟
اكتشف المزيد